Fraser en Mossou in FC Rijnmond Henk Fraser

In FC Rijnmond is vrijdag AD-columnist Sjoerd Mossou te gast. Hij schuift aan naast Geert den Ouden, Dennis van Eersel en Etienne Verhoeff. Ook is er een reportage te zien met Henk Fraser, de nieuwe trainer van Sparta.

Fraser legt uit waarom hij na ADO Den Haag en Vitesse nu voor Sparta kiest en waarom hij Aleksandar Rankovic meeneemt als assistent. De Serviër komt zelf ook aan het woord. FC Rijnmond begint om 17.25 uur en wordt ieder uur herhaald.