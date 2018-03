Van Mossel wil Mercedes-dealer Rogam overnemen

Autobedrijf Van Mossel Automotive Groep wil Rogam overnemen. De Mercedes-Benz-dealer heeft vestigingen in Rotterdam, Gouda, Bergschenhoek en Dordrecht.

Rogam bestaat uit meerdere onderdelen. Het bedrijf verkoopt personenauto's en bedrijfswagens zoals bestelbussen en vrachtwagens. Van Mossel wil alleen de personenautotak kopen. Daardoor blijven de filialen in Dordrecht en Bergschenhoek buiten de overname.

Of Rogam daadwerkelijk wordt overgenomen, is nog niet zeker. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet daar nog toestemming voor geven. De waakhond bekijkt of Van Mossel door de overname niet zo groot wordt dat er sprake is van kartelvorming.

Van Mossel



De Van Mossel Automotive Groep verkoopt en verhuurt auto's, bedrijfswagens, auto-onderdelen en -accessoires. Ook hebben ze servicestations voor onderhoud en reparatie.

Het bedrijf zit door heel het land, onder meer in Rotterdam en Hellevoetsluis. Het bedrijf verkoopt nu dertien merken. De merken Mercedes en Smart zijn nieuw voor Van Mossel.