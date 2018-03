Abera Kuma loopt marathon Rotterdam

Deel dit artikel:











Abera Kuma is toegevoegd aan het deelnemersveld van de marathon van Rotterdam. De Ethiopiër is een renner om in de gaten te houden, hij won de marathon namelijk in 2015 in een tijd van 2.06.47.

Kuma heeft een persoonlijk record van 2.05.56 die hij in 2014 liep in Berlijn. Met die tijd bereikte hij toen de derde plaats. Naast Kuma doen ook zijn landgenoten Mule Wasihun en Getu Feleke en de Kenianen Laban Korir en Marius Kipseremmee mee aan de marathon, die op 8 april plaatsvind. RTV Rijnmond zal die dag uitgebreid verslag doen van de wedstrijd. Via zowel TV, internet als radio is alles vanaf live te volgen. De radio-uitzending begint om 9.00 uur, het verslag op TV zal 's middags te zien zijn.