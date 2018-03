Deel dit artikel:











Justitie onderzoekt grootschalige woonfraude Huizen te koop in Rotterdam met te koopborden Foto: Robin Utrecht (ANP)

Justitie heeft in Den Haag kantoren en huizen doorzocht in een onderzoek naar grootschalige woonfraude. Die zou zich niet alleen tot Den Haag beperken, maar zich ook voordoen in onder meer Rotterdam, Utrecht en Amsterdam.

Malafide bureaus zouden voor mensen valse papieren regelen zoals inkomensverklaringen. Ze kunnen daarmee een sociale huurwoning of een hogere hypotheek krijgen. In het onderzoek zijn gegevens van honderden mensen gevonden die op deze manier een huis hebben gekregen waar ze geen recht op hebben. Doorzoekingen

Al eerder doorzocht justitie het huis en het kantoor van een vrouw uit Den Haag. Zij vervalste papieren voor gemiddeld een paar honderd tot 2500 euro. Donderdag waren er in diezelfde plaats invallen in twee huizen en drie bedrijfspanden van een man en een vrouw. Zij zouden al sinds 2012 actief zijn. Er is onder meer administratie meegenomen. Niemand is opgepakt. Justitie zegt dat er signalen zijn dat deze vorm van woonfraude ook voorkomt in Rotterdam. Er wordt echter nog geen onderzoek naar gedaan, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.