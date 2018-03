Rotterdams onderzoek: muziektoerisme steeds populairder

Muziek beweegt steeds meer mensen wereldwijd plekken te bezoeken die door hun favoriete artiesten bezongen worden. Het Zeeuwse dorpje Zoutelande is zo'n voorbeeld van een plaats die momenteel drukbezocht wordt door 'muziektoeristen' sinds BLØF een hit scoorde met het liedje Zoutelande.

De Rotterdamse onderzoeker Leonieke Bolderman ging naar verschillende plekken in Europa die bezocht worden door muziektoeristen. Ze promoveerde aan de Erasmus Universiteit met haar onderzoek naar dit fenomeen.

Muziek speelt bij veel mensen een belangrijke rol in hun leven, zo stelt de promovendus. "Bijvoorbeeld op je trouwdag of het moment dat je op jezelf ging wonen. Daar kun je dan heel erg een liedje bij hebben. En omdat dat zo belangrijk is, wordt het bezoeken van plaatsen ook een manier om daar wat mee te doen."

Zoutelande



Zoutelande is daar een heel mooi voorbeeld van, zegt Bolderman. "We kunnen het allemaal helemaal voor ons zien, aan de hand van de songtekst. En je ziet dus nu ook dat veel mensen denken: Zoutelande, daar wil ik eens naartoe."

Plekken die al jaren massa's mensen trekken zijn Graceland, waar Elvis Presley woonde, en Liverpool, geboortestad van de Beatles. "Maar je hebt over de hele wereld dit soort plekken waar je naartoe kunt", vertelt Bolderman.

De promovendus reisde onder andere naar het Duitse Bayreuth voor Wagner-toerisme, naar Stockholm dat Abba-fans trekt en naar Dublin waar U2-liefhebbers naartoe gaan. Ze interviewde er toeristen om uit te zoeken wat hen beweegt die plek te bezoeken.

De reiservaringen versterken de liefde voor zowel muziek als plaats, waarmee ook de verbinding tussen muziek en plaats versterkt wordt, zo stelt Bolderman. Muziek kan op deze manier mensen helpen om zich een plaats te geven in een veranderende wereld. "Je geeft je omgeving een soundtrack."

Achterna reizen



Tot muziektoerisme behoort ook het achterna reizen van de band waar je fan van bent. Zo bezoeken fans concerten in meerdere steden. Het komt in alle muziekgenres voor. "Het is een heel breed fenomeen, maar ook ontzettend actueel", aldus Bolderman.

Steden spelen hierop in door hun stadsmarketing te richten op de bekendheid die ze genieten dankzij muziek. Zo heeft de afgetakelde binnenstad van Liverpool nieuw elan gekregen door de band met de Beatles.

Maar het werkt in sommige gevallen ook niet. Het is niet bekend onder welke omstandigheden muziek leidt tot toerisme en wanneer niet.