Van Duinen weer inzetbaar voor Excelsior Mike van Duinen

Excelsior kan in de uitwedstrijd tegen Feyenoord weer beschikken over aanvaller Mike van Duinen. De spits is terug van zijn schorsing en staat naar verwachting direct weer in de basis.

Stanley Elbers keert terug van een blessure en traint weer mee. Een basisplaats voor hem ligt nog niet in de lijn der verwachting. Zakaria El Azzouzi staat sowieso nog steeds aan de kant. Excelsior presteert dit seizoen goed in uitwedstrijden. "Dat zegt iedereen, dat er dan dus ook iets valt te verwachten in De Kuip," reageert trainer Mitchell van der Gaag. "Maar zo simpel werkt dat natuurlijk niet. Dit blijft een lastige wedstrijd tegen één van de topclubs in Nederland. In het interview hierboven spreekt Van der Gaag ook over zijn ambities. Zou hij ooit willen werken voor Feyenoord of een andere topclub, of ziet hij die druk niet zitten?