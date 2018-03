Deel dit artikel:











Meer optimisme maar niet voor Rotterdamse Michelle Michelle in de Zwart Janstraat in Rotterdam

Positief nieuws op Goede Vrijdag: voor het eerst sinds 2008 zijn er meer optimisten dan pessimisten in Nederland. Er is meer vertrouwen in de politiek, de economie en de rechtspraak. Wel zijn er nog zorgen over armoede, blijkt vrijdag uit twee onderzoeken van onder meer het Sociaal Cultureel Planbureau.

We leggen het nieuws voor aan de 60-jarige Michelle Keyzer. Ze rijdt vrijdagochtend met haar scootmobiel over de Zwart-Janstraat in Rotterdam, gestoken in een kort leren rokje, met blonde pruik, lichtblauwe oogschaduw en rode lippenstift. Michelle heette voorheen Michel. "Alleen mijn zware stem heb ik niet kunnen aanpassen." Hesje

Voor Michelle is het letterlijk een goede vrijdag, hoewel ze zelf ze niets heeft met "dat boekje waar iedereen in gelooft". Maar vandaag gaat het goed met deze dame, juist na drie 'minne dagen'. De reden daarvoor? "Het lukte me niet om een hesje te naaien. En soms heb je dat alle dagen zwaar zijn, weet je wel. Dat is een gevoelskwestie, geen negatief denken."

Ze herkent zich niet in het beeld dat mensen optimistischer zijn geworden. Want: "Het blijft met mijn poen hetzelfde. Het is armoe. Ik moet naar de voedselbank en eet iedere woensdag in de kerk." Michelle ervaart ook afstand. Mensen negeren haar of reageren angstig. Maar er is hoop. "Zo'n 20 procent doet wel aardig. Dat maakt het helemaal goed. Ik krijg dan jurken en sieraden aangeboden. Daardoor besteed ik nu veel meer aandacht aan mijn uiterlijk." Luister hierboven het hele interview van verslaggever Jelle Gunneweg met Michelle Keyzer terug (swipe de foto naar rechts).