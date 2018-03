Fraser over Sparta: "Het is mijn eerste vriendinnetje"

Vorige week werd bekend dat Henk Fraser komend seizoen de nieuwe trainer wordt van Sparta. Voor veel mensen kwam de stap van Vitesse naar Sparta als een verassing snapt Fraser: "Gelukkig zijn er dingen in het voetbal die je niet helemaal kan bepalen."

"Heel veel mensen doen aan carrièreplanning, dat is logisch, maar deze keuze heeft ook met jeugdsentiment te maken", aldus de coach. "Ieder van ons herinnert zich zijn eerste vriendin, Sparta was mijn eerste vriendin."

Sparta staat momenteel 16e, wat betekent dat de club nog altijd kan afdalen naar de Jupiler League. "Ik ben niet de persoon die dat soort zaken uit de weg gaat. Ik ben wel realistisch, Ik heb een uitdaging voor ogen met Sparta in de eredivisie en ik ga ervan uit dat dat zo blijft."

In het kielzog van de Fraser komt ook zijn assistent Aleksandar Ranković mee naar Het Kasteel. De Serviër had naar eigen zeggen niet zo lang nodig om te beslissen of hij mee zou gaan of niet. "Voor mij was het vijf minuten nadenken. Ik heb een goede relatie met Henk, wij begrijpen elkaar binnen en buiten het veld."

waarin de coach ook uitlegt waarom hij niet op een klus bij bijvoorbeeld Feyenoord heeft gewacht.