Milieudienst waarschuwt voor stankklachten door paasvuren

De rook van de traditionele paasvuren kan dit jaar blijven hangen in de regio en stankklachten veroorzaken. Daarvoor waarschuwt de Milieudienst Rijnmond DCMR.

Tijdens de paasdagen worden in het oosten van Nederland en Duitsland grote vuren ontstoken. Daarvoor wordt soms al maanden van tevoren hout verzameld, dat metershoog wordt opgestapeld. Op eerste of tweede paasdag worden de stapels in brand gestoken.

De komende dagen wordt een oostenwind verwacht die rustig aan over het westen trekt, aldus de DCMR. Dat kan ervoor zorgen dat rook deze kant op geblazen wordt. Door de voorspelde regen op tweede paasdag kan de stank afnemen.

De paasvuren zijn een vaak eeuwenoude traditie. In Nederland wordt die in ere gehouden op veel plaatsen in de Achterhoek, op de Veluwe en in Twente.