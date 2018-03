Spartaan Breuer denkt aan stoppen

Spartaan Michel Breuer gaat er vanuit dat hij volgend seizoen niet meer op het veld zal staan als speler, Sparta zegde het contract van de 37-jarige verdediger formeel op. De veteraan gaf aan dat hij er aan zit te denken om te stoppen: "De kans dat ik doorga is niet zo groot."

De Spartaan verwacht dat, mede gezien zijn leeftijd, weinig clubs bij hem aan zullen kloppen. "Ik verwacht niet dat clubs voor me in de rij staan.’’ Onder trainer Dick Advocaat komt de veteraan weinig meer in actie.

Breuer komt sinds 2014 uit voor de Spangenaren na eerder voor Excelsior, SC Heerenveen en NEC te hebben gespeeld. Sparta gaat wel met hem in gesprek voor een andere functie binnen de club, waarschijnlijk als jeugdtrainer.