Gewonde bij keukenbrand in Rotterdam-Zuid Foto: MediaTV

Een man is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een brand in een huis op de Pascalweg in Rotterdam-Lombardijen. Het slachtoffer heeft last van rookvergiftiging, maar hoefde niet naar het ziekenhuis, zegt de brandweer.

Het vuur is inmiddels gedoofd. De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken van de twee-onder-een-kapwoning. De brandweer had de Pascalweg voor het huis afgesloten om de brand te kunnen bestrijden. Ook de bus kon er tijdelijk niet langs en moest omrijden.