Dronken spookrijder opgepakt in Rotterdam

Toen een man al zwabberend door Rotterdam reed, besloten agenten hem in de nacht van donderdag op vrijdag te stoppen. De automobilist bleek dronken en had maar liefst 15 duizend euro op zak.

De 46-jarige man reed op de Tjalklaan in Oud-Mathenesse tegen het verkeer in. Hij werd aan de kant gezet en moest blazen. Daar kwam uit naar voren dat de man veel te veel had gedronken.

Hij werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Ook werd hij gefouilleerd en toen kwam er 10 duizend euro uit zijn binnenzak en 5 duizend euro uit zijn broekspijp gerold.

Verder zaten er nog wat kassabonnetjes in z'n kleren verstopt. Daaruit bleek dat hij al voor 15 duizend euro spullen had gekocht. Omdat de man geen goede verklaring had voor het geld en de bonnen, is de politie een onderzoek naar witwassen begonnen.

Het geld, twee auto's die op zijn naam staan en een duur horloge werden in beslag genomen. De man uit Maassluis is aangehouden voor rijden onder invloed.