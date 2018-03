KPN stelt kunst tentoon in Depotgebouw Boijmans

KPN is de eerste externe huurder in het toekomstige Depot Boijmans, dat gebouwd wordt naast het gelijknamige museum in Rotterdam.

Het telecombedrijf brengt zijn eigen kunstcollectie onder in het depot voor de komende vijf jaar. Daarnaast schenkt KPN de complete communicatie-infrastructuur als telecom en internet aan het depot.

Topman Eelco Blok van KPN en Sjarel Ex van Boijmans tekenden vrijdag het huurcontract. Burgemeester Aboutaleb was ook bij de ondertekening. "Dit is goed voor de stad en voor het culturele aanbod", aldus een tevreden burgemeester.

Havenbaron



Depot Boijmans opent over twee jaar de deuren voor het publiek en stelt niet alleen eigen kunst tentoon. Ook andere partijen kunnen er hun collectie onderbrengen.

"Heel veel bedrijven hebben een eigen collectie, maar stellen die niet open voor het brede publiek", aldus Aboutaleb. "Dat gaat hier wel gebeuren, geheel in de traditie van de vroegere collectie van havenbaron D.G. van Beuningen en de Rotterdamse verzamelaar Frans Jacob Otto Boijmans."

Naast het huurcontract en de sponsordeal om de infrastructuur aan te leggen werd vrijdag nog meer bekendgemaakt in de oude bibliotheek van Boijmans. De raad van bestuur van KPN is vrijdag verhuisd naar het hoofdkantoor in Rotterdam en daarmee is het telecombedrijf op papier 100 procent Rotterdams.

Nieuwtje



"Onlangs mochten we nog Unilever verwelkomen en daar is nu KPN bijgekomen", zei burgemeester Aboutaleb. "En ik kan u vertellen dat er binnenkort nog een aardige grote naam uit de havenindustrie bij komt. Maar dat hou ik nog even voor me."