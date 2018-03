Deel dit artikel:











Feyenoord moet mogelijk puzzelen in voorhoede Nicolai Jørgensen is nog onzeker voor de stadsderby tegen Excelsior

Giovanni van Bronckhorst kan in de thuiswedstrijd tegen Excelsior mogelijk niet beschikken over Nicolai Jørgensen. De spits is niet fit teruggekeerd van de interlands met Denemarken. Ook Robin van Persie is niet fit genoeg om te beginnen in de stadsderby.

Jørgensen heeft last van zijn heup. Hij kreeg teveel klachten tijdens de warming-up voor de tweede interland van Denemarken afgelopen week. Van Persie heeft de hele week nog niet getraind. Hij heeft nog altijd last van een kuitblessure die hij opliep tegen PEC. Als beide spitsen niet kunnen starten dan is Dylan Vente de logische vervanger. Verder kan Feyenoord beschikken over een fitte selectie, afgezien van de al langer geblesseerde Jeremiah St. Juste. Ook Sam Larsson kan weer 90 minuten spelen, het is echter nog onduidelijk of de buitenspeler ook in de basis zal staan.