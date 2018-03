Karami sluit langer verblijf bij Excelsior niet uit

Hoewel zijn aflopende contract niet is verlengd, sluit Khalid Karami niet uit dat hij ook volgend seizoen nog bij Excelsior speelt. "De gesprekken lopen, dus we zullen zien waar het schip strandt," zegt Karami.

"Ik sluit niets uit want ik weet wat ik aan Excelsior heb en zij weten wat ze aan mij hebben. Het is geen straf om hier te blijven." De laatste keer dat Karami uit zijn contract liep werd het aanvankelijk ook formeel opgezegd, maar uiteindelijk tekende hij toch bij.

Niet alleen met Excelsior is zijn zaakwaarnemer in gesprek. Er is ook al interesse van andere clubs. En het is natuurlijk afwachten wie de nieuwe trainer in Kralingen wordt. Ook voor Karami. "Ik ben wel benieuwd wie de trainer wordt. Wat voor speelstijl hij wil hanteren. Maar je moet het toch als speler zelf doen. Het speelt een rol, maar ook weer niet. Ik ben, zoals gezegd, al bekend genoeg met de club."