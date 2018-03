N57 drie weekenden dicht voor onderhoud

De N57 tussen de Rotterdamse Europoort en Stellendam gaat dit jaar drie weekenden dicht. Rijkswaterstaat zegt dat 32 kilometer asfalt toe is aan vervanging.

De eerste keer dat de N57 dicht gaat voor al het verkeer is over ruim een week. Op vrijdagavond 6 april om 22:00 uur beginnen de asfalteringswerkzaamheden en die duren tot en met maandagochtend 9 april 05:00 uur.

Het gaat om de richting Hellevoetsluis. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en de N218. De extra reistijd is tussen de 10 en 30 minuten. Vooral verkeer op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee moet rekening houden met vertraging.

In het weekend van 27 tot en met 30 april gebeurt precies hetzelfde, maar dan in de richting van Europoort. Van 19 tot en met 22 oktober is de N57 in beide richtingen afgesloten.

Rijkswaterstaat zegt dat het onderhoud onder meer bestaat uit het vervangen van de huidige deklaag, het herstellen van betonschade, en het vervangen en kitten van voegen.