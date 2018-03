Is jouw e-mailadres gehackt?

Een Nederlandse hacker heeft een database online gezet waarin 3,3 miljoen Nederlandse wachtwoorden en mailadressen van Nederlanders staan. Dat meldt het AD vandaag.

Het gaat volgens de Nederlandse privacyexpert David Korteweg waarschijnlijk om gegevens die al langer op straat liggen. Hij is zelf niet betrokken bij het initiatief van de hacker.

"Er zijn al verschillende datalekken in het verleden geweest. Onder andere bij LinkedIn", zo zegt Korteweg. Dat datalek ontstond al in 2012. "Ik heb mijn wachtwoord indertijd gewijzigd toen dat bekend werd", zegt Korteweg. "Die data worden ook door criminelen verhandeld."

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om het hun klanten te melden als ze slachtoffer zijn geworden van een datalek. Dat is de reden waarom Korteweg denkt dat er geen lekken in staan die nog niet bekend waren. Maar mensen kunnen nu wel zelf controleren of hun inloggegevens bij zo'n datalek naar buiten zijn gekomen.

Volgens de privacyexpert is het altijd goed om voor elk account een ander wachtwoord te gebruiken. "Een goed wachtwoord is vrij lang en met verschillende tekens. Daarom is het handig om gebruik te maken van een wachtwoordmanager", zegt David Korteweg. "Dat zijn tooltjes die wachtwoorden genereren, die je kan koppelen aan je accounts. Het enige dat je dan nog hoeft te doen is het wachtwoord voor die tool te onthouden."

Korteweg raadt mensen aan om naast het wachtwoord ook tweestapsverificatie in te stellen bij websites. Dan gebruik je naast het wachtwoord een ander middel dat een unieke code doorstuurt, bijvoorbeeld via sms.

Omdat er zoveel verschillende wachtwoorden zijn, passen mensen vaak variaties toe van hetzelfde wachtwoord. Dat is volgens Korteweg niet aan te raden. "Als dan één wachtwoord op straat ligt door een datalek, kunnen kwaadwillenden vrij makkelijk ook aan die andere wachtwoorden komen."