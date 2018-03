Kramer: 'Profiteren van de ruimte bij PEC'

Sparta speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Michiel Kramer denkt dat er wel een resultaat te halen valt in Zwolle. "Je krijgt daar ruimte om te voetballen en daar moet je van profiteren", zegt de spits.

Kramer heeft, ook in zijn tijd bij Feyenoord, veel lastige wedstrijden gespeeld in Overijssel. "We moeten met z'n allen strijd leveren en dan is er bij PEC iets mogelijk. Het is een ploeg die wil voetballen, die in de voetballende gedachte denkt."

Sparta speelde in de interlandperiode nog een oefenwedstrijd tegen FC Utrecht, die wedstrijd werd met 5-1 verloren. De spits hecht echter niet zoveel waarde aan de uitkomst van het duel. "Niemand zit op zulke wedstrijden te wachten, maar het is goed voor de jongens die weinig minuten maken."

Bekijk het volledige interview met Michiel Kramer hierboven. De wedstrijd van Sparta is zaterdag vanaf 16.00 live te volgen op Radio Rijnmond.