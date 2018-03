Larsson: 'Nu in vorm geraken voor bekerfinale met Feyenoord'

Natuurlijk, de bekerfinale op 22 april, dat is de wedstrijd waar elke Feyenoorder al mee bezig is. Aanvaller Sam Larsson hoopt dat de komende eredivisieduels ervoor zorgen dat hij en zijn teamgenoot in vorm zijn voor dat cruciale duel met AZ komende maand.

"Persoonlijk heb ik nu al het gevoel dat het geweldig gaat zijn, die wedstrijd," vertelt Larsson. "Het is erg belangrijk dat we voor die tijd al in vorm geraken en met het volste vertrouwen die bekerfinale in kunnen gaan. Dat geldt voor het team en voor elke individuele speler."

In dat opzicht is kersverse vader Sam Larsson net op tijd fit. Volgens zijn trainer kan hij weer negentig minuten spelen en ook de linksbuiten zelf voelt dat hij klaar is voor zijn rentree. Misschien wel zondagmiddag, in de stadsderby tegen Excelsior. Bekijk hierboven in het interview wat Larsson over die wedstrijd denkt.