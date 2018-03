HET OPKAMERTJE 25 maart 2018

‘Oneindig laagland’ door Izak Boom.

Bijna integrale registratie van theaterprogramma van Izak Boom over zijn worsteling met het religieuze milieu waarin hij opgroeide. Opname 12 januari 2018, zaal Xinix in Nieuwendijk. Muzikanten: Izak Boom (vooral keyboard), Janos Koolen (vooral gitaren), Bart Soeters (basgitaar) en Arthur Bont (percussie).

EERSTE UUR

1. Herinnering aan Holland

2. Wist je toen

3. Niemand heeft schuld dan ik alleen

4. Het raster van de tijd

5. Wondere stad

6. O leerbroek

7. Leo en Jacoba

8. Ik wou dat ik wist

9. Het is meer dan mooi geweest

TWEEDE UUR

1. De eerste dag

2. Niet over praten niks over zeggen

3. Kille nacht ijzige nacht

4. Jezus je zal er maar geboren zijn

5. Altijd steeds weer

6. Pa je was een schilder

7. Bloedverziekend heet

8. De wind en het riet

9. Trein van de tijd

10. Holland

11. The things we did last summer – Oscar Peterson