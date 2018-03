Jonge visser hengelt vuurwapen naar boven in Rotterdam

Het vuurwapen dat is gevonden in de Schie (Foto Alex Lampen)

Een piepjonge sportvisser kreeg vrijdagmiddag in de Schie in Rotterdam-Delfshaven geen karpertje aan zijn hengel, maar hij viste een vuurwapen uit het water.

De verbaasde tiener uit Rockanje alarmeerde de politie. Die heeft het pistool in beslag genomen. Forensisch experts zoeken uit waar het wapen vandaan komt en hoe het in de Schie terecht is gekomen.

De jongen zat aan de Aelbrechtskade, tussen de Nieuwe Binnenweg en de Hooidrift. Hij gebruikt een sterke magneet om op ijzer te vissen.