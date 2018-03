De (Paas)-haas in Chris Natuurlijk van 31 maart

Hazen, eieren, meerkoeten, (tuin)-zoogdieren en puberdagboek in Chris Natuurlijk van 31 maart

Op zoek naar de (Paas)-haas

Het is bijna Pasen. Chris Natuurlijk gaat samen met boswachter Maurice Kruk van Natuurmonumenten op zoek naar de (Paas)-haas. In de weilanden bij Boerderij Ackerdijkse Plassen tussen Rotterdam en Delft, zijn de hazen aan het rammelen. Pasen valt vaak samen met de rammeltijd, de tijd waarin hazen zich voortplanten. De boswachter heeft ook nog een Paastip: eieren en (nep)-nesten zoeken bij de Melkschuur in Berkel en Rodenrijs.

Alternatief voor broeden op de fontein

Meerkoeten nestelen soms op fonteinen. Ze maken hun nest het liefst ver van de oever waar ze veilig zijn voor roofdieren. Een fontein geeft houvast en drijft niet weg. Maar als de fonteinen gaan spuiten, zitten de meerkoeten, de eieren en de jongen middenin de waterstralen. De gemeente Rotterdam heeft een oplossing bedacht: meerkoetpaaltjes. Vanaf april gaat Stadsbeheer de meerkoetpaaltjes plaatsen, op plekken waar meerkoeten eerder op fonteinen hebben gebroed. Chris Natuurlijk krijgt uitleg.

Zoogdieren in de tuin van Chris Natuurlijk

In de tuin van Chris Natuurlijk afgelopen winter geen eieren , maar wel een wildcamera om te kijken welke dieren er daar rondscharrelen. Want ook de tuin van Chris Natuurlijk doet mee aan het Zoogdieronderzoek in Rotterdamse tuinen dat in mei 2018 klaar zal zijn.

Dagboek van een puber

Raoul de Jong vertelt in Chris Natuurlijk over Dagboek van een puber , waarin de Rotterdamse schrijver fragmenten uit zijn dagboek uit 1996 van commentaar voorziet. In het dagboek is De Jong een puber die de overgang maakt van de basis- naar de middelbare school.

Ei, ei.

"Twee eieren liggen wat te mijmeren in de klei als er een poppenkast komt aanlopen." Zo begint Ei, ei van Harriët van Reek en Geerten ten Bosch. Chris Natuurlijk blikt vooruit op de boekpresentatie zaterdagmiddag 31 maart in Villa Augustus in Dordrecht.

