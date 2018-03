Foto's van Hipsters en moslims terug in Rotterdam

Op het Schouwburgplein in Rotterdam zijn levensgrote borden geplaatst van moslims in hipsterkleding en van hipsters in kleding die moslims normaal dragen. Een deel van de foto's was eerder al te zien in Rotterdam-West.

De expo in de Rotterdamse binnenstad is een stuk groter. Er zijn nu ook foto's te zien die eerder alleen in Amsterdam, Brussel of Antwerpen werden getoond.

De organisatie achter de foto's wil een discussie losmaken over identiteit en samenleven. Vrijdavond vindt een debat plaats in Theater Rotterdam Schouwburg.

Het project Hipster/Muslim draait al vier jaar. In die tijd zijn twaalf duo's gefotografeerd. Ze komen uit vier zogenaamde probleemwijken in Nederland en België. Vrijdagmiddag kwamen ze bijeen op het Schouwburgplein voor de opening van de expositie. Daarna gingen ze gezamenlijk naar een moskee.

Met het project wil het collectief Get Me stereotypering aan de kaak stellen. Veelvuldig wordt over deze subgroepen gesproken in plaats van met hen, zo stelt het collectief.

"Steeds vaker wordt gesproken over Nederlanders teruggeven aan de Nederlanders en over het teruggrijpen naar de eigen normen en waarden. Maar in een stad met enkel minderheden is de vraag wat die normen en waarden zijn", aldus Get Me.

Tijdens het debat in Theater Rotterdam Schouwburg is het de bedoeling dat de nieuwe generatie hierover zijn mening geeft. De expositie is nog tot 5 april te zien op het Schouwburgplein. Daarna verhuizen de billboards naar het Kruisplein, waar ze nog tot 30 april te zien zijn.