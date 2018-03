Lachen, gieren, brullen om de paasmopjes van dominee De Jong

De paasmoppen zijn een eeuwenoude traditie. Dominee Ivo de Jong is dan ook van plan uit te pakken tijdens de zondagsdienst, zeker omdat het dan ook 1 april is. "En dat is dus geen grap, zoals de organist hier al zei."

Al sinds 800 na Christus wordt bij het begin van de paasdienst de paasmop verteld, zegt De Jong uit Pernis. "Er is wel sprake van een generatiekloof, want het waren toen vooral erg schuine moppen. Daar moet ik niet zo om lachen."

Pasen is om te lachen

Pasen is voor christenen een vrolijke dag, omdat ze geloven dat Jezus op deze dag uit de dood is herrezen. Drie dagen ervoor zou hij gekruisigd zijn. Tijdens Rieses Paschalis (het Oostergelach) op eerste paasdag mag weer gelachen worden.

"Die donderdag is geen dag om te vieren, maar op zondag is het feest", vindt de dominee. Het begint voor hem zaterdagavond al. "Ik heb eindelijk een pianist die de blues kan spelen."

Humor in de kerk

De Jong maakt graag een 'feestje' van zijn diensten, als het even kan met zijn eigen saxofoon. "Het is zo'n saaie bedoeling als ik alleen wat heilige liedjes op de dwarsfluit mag spelen. De sax is veel meer sex en onderbuikgevoel."

In de Bijbel zit volgens de dominee ook veel humor, dus het past ook. Zelf introduceerde hij in februari de BiDcoin . De duizenden munten gingen de hele wereld over .

"Ik snap niet dat er zo veel chagrijnige mensen in de kerken zitten. De Bijbel zit vol met humor zoals het volgende grapje: Zitten twee mensen in de gevangenis. Zegt de één tegen de ander: 'hoe laat is het?' 'Hoezo, moet je zo weg?' Dat is toch leuk!"