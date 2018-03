Antieke flessepost-Australiërs komen naar Jenevermuseum

Het kost 't Jenevermuseum Schiedam twee eersteklas vliegtickets om het fotografenpaar Kym en Tonya Illman uit het Australische Perth over te halen naar de Brandersstad te komen om hun unieke 132-jarige Daniel Visser & Zonen-flessepostvondst toe te lichten en het glaswerk in bruikleen te overleggen.

De toendertijdse kapitein van de Duitse zeildriemaster Paula zette rond 12 juni 1886 een 950-tal soortgelijke lege sterke drankflessen met summiere reders-gegevens overboord om de juiste zeekoersstromingen koers uitgepeild en gecartograficeerd te krijgen.

Uiteindelijk leverden 690 flessen een reactie van strandwandelend publiek op in de loop van voorliggende eeuw-era's.

De Duitse familie Winkler had met de vondst in september 2015 van een 108 jarig flesje met boodschap op hun vakantieeiland Amrun tot voor kort het officiele ancienniteitsrecord dat nu dus met 24 jaar ouder Schiedamse Graauwe Hengst fles zowel in tijd als afstand is verbroken.

Reputatiebehartigster en gelegenheids-romantica van het Scyedammer Museum Julia van Weijen gaat vlogteling Jack Kerklaan gern voor in dit tot de verbeelding sprekende 'Message in a Bottle'-metier, waar ie gaandeweg ook op een binnekort te openen escape-room met mystieke Ginebra-thematiek stuit......