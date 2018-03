Rijnmond Staat Stil bij Hotel Pincoffs

Twee journalisten van het AD, Karen Hamerlynck en Edwin van der Meijde, begonnen tien jaar geleden aan een ongewis avontuur: ze openden een hotel in Rotterdam.

Niet zomaar een hotel. Daarvoor moest een monumentaal maar vervallen pand worden opgeknapt, het voormalige douanegebouw. Het moest een unieke slaapplek worden en dat is gelukt, onder de naam Hotel Pincoffs.

Het tienjarig bestaan wordt gevierd, onder meer met een boek. Dat staat vol anekdotes over het hotelleven, zoals de smoezen die gasten verzinnen als zij met hun minnares komen logeren. "We zijn onze bagage vergeten". En:"Als mijn secretaresse zo komt, stuur haar maar naar mijn kamer."

Sushi

Karen Hamerlynck, opgeleid als psycholoog: "Je ziet het gewoon. Ze komen met twee auto's, willen om vijf uur sushi op de kamer en checken om elf uur uit. Omdat de oppas ziek is..."

Maar niets komt daarvan naar buiten. "Het hotel is een plek waar mensen zich veilig moeten voelen, hun masker kunnen afdoen." Soms is dat lastig, als oud-journalisten. "We krijgen hier beroemdheden over de vloer, of politieke partijen komen een College vormen. Dan jeuken je vingers wel."

Zoals die keer toen het hotel net open was. De directie van de Tour de France nam een optie op enkele kamers. Edwin van de Meijde was jarenlang wielerverslaggever. "Ik wist toen dat de Tour naar Rotterdam kwam. Een geweldige scoop, maar ik kon er niets mee."

Stopcontacten

Het jarenlang als journalist meereizen met de wielerkaravaan bracht hem wel op het spoor van een bestaan als hotelier. "Je slaapt in zoveel hotels dat je precies weet wat een goed hotel is, wat een goed bed en welke voorzieningen nodig zijn. Veel stopcontacten bijvoorbeeld! Ik schreef alles op in een boekje en dat heb ik ook gebruikt."

Voor Karen Hamerlynck is er een rechte lijn van psychologe, journalist naar hotelier. "Ik zie het als kletsen met mensen. Ik houd ervan om het gasten naar de zin te maken."

Na tien jaar zijn er nog wel ambities. Het Poortgebouw in Rotterdam opknappen en exploiteren, bijvoorbeeld. Vanuit de eetzaal is goed te zien hoe dit monumentale pand wel een verfje kan gebruiken. Edwin: "Ik zou dat graag bij het hotel willen betrekken. Het is nu een Berlijnse Muur maar het zou de Arc de Triomphe van de wijk Feijenoord kunnen zijn."

Romanticus

Het tekent hun ondernemerszin. In de geest van Lodewijk Pincoffs, of van stedenbouwkundige Riek Bakker en oud-burgemeester Bram Peper, die uitgebreid aan het woord komen in het jubileumboek. "We zijn vaak voor gek verklaard toen we aan dit avontuur begonnen. Ja, we hadden lef, maar ik denk dat naïviteit wel helpt. En je moet een romanticus zijn."

Rijnmond Staat Stil over de droom van een bijzonder Hotel aan de Maas. Klik op de blauwe tegel voor het uitgebreide interview.