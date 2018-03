Deel dit artikel:











Drukbezochte opening voor Avonturenboerderij Molenwaard Vooral het ponyrijden is erg populair Twee kleine bezoekers van het themapark Avonturenpark Molenwaard

Ponyrijden, meekijken met een imker of een bezoekje brengen aan de theaterzaal: op themapark De Avonturenboerderij Molenwaard kan allemaal. Het park in Groot-Ammers is sinds vrijdag officieel open.

Eigenaar Michael van Hoorne toverde het voormalig Ooievaarsdorp in Groot-Ammers om tot themapark avonturenboerderij Molenerwaard. Door middel van diverse activiteiten kinderen in het park hun 'boerendiploma' behalen. "We hebben direct een drukke dag", vertelt eigenaar Van Hoorn. "Er zijn naast mensen uit Rotterdam ook gezinnen uit Amsterdam en Den Haag gekomen. Dat is natuurlijk een welkome verrassing." De pony's zijn een attractie waar veel animo voor is, maar ook de speeltuin, de rondvaartboot en het kinderboerderijtje doen het goed. "Vooral de manage lijkt me heel erg leuk," zegt een jong meisje, die met een bakje friet tegenover haar moeder in het zonnetje zit. "Ik heb er heel veel zin in."