Mossou in FC Rijnmond over Van Persie: 'Pijnlijk voor Feyenoord en hemzelf' Sjoerd Mossou

Voor Robin van Persie komt het duel van Feyenoord met PEC Zwolle van zondag te vroeg. De aanvaller is geblesseerd en is zoals vaker dit seizoen niet inzetbaar. AD-verslaggever Sjoerd Mossou vindt het voornamelijk pijnlijk. ''Voor hemzelf en voor de club natuurlijk ook'', zegt Mossou in FC Rijnmond.

''Voorzichtiger kun je een speler niet brengen. Ze hebben hem stap voor stap. helemaal opgetraind. Een aantal keer in zijn carrière, bij onder meer Arsenal en bij Manchester United voor het WK van 2014, te vroeg teruggekomen. Dat heeft hem fysiek veel gekost. Hij komt nog maar tot 80% van wat hij vroeger was'', aldus de voetbaljournalist. Naast Mossou schoven verslaggever Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden aan bij presentator Etienne Verhoeff. Zij hadden het onder meer uitgebreid over Henk Fraser, die vanaf volgend seizoen de trainer van Sparta is. Ook wordt de trainersvacature bij Excelsior besproken en wordt er alvast vooruitgekeken op de topspelers die mogelijk naar de afscheidswedstrijd van Dirk Kuyt komen. De uitzending van FC Rijnmond is hierboven in zijn geheel terug te zien.