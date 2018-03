Deel dit artikel:











Babbeltruc bij bejaarde Barendrechtse

Een 90-jarige vrouw uit Barendrecht is 22 maart het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Precies een week later was het raak bij een bejaard echtpaar in Ridderkerk. De politie vermoedt dat het gaat om dezelfde dader, een vrouw van middelbare leeftijd.

Bij de 90-jarige werd rond 12:00 aangebeld door een vrouw die haar diensten als fysiotherapeute aanbood. De riem van haar hond liet ze even los en die rende vervolgens naar binnen. De 'fysiotherapeute' holde achter de hond aan. Eenmaal binnen pakte ze kostbare en dierbare juwelen mee. In Ridderkerk kwam de vrouw met dezelfde smoes de woning van de hoogbejaarde vrouw (83) en man (84) binnen. Ook hier vertrok de dader met sieraden.