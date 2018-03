Angst in de Beverwaard na vergiftigde katten en honden

"Is er in Rotterdam-Beverwaard een honden- en kattenkiller actief?" Die vraag stellen huisdiereigenaren elkaar de laatste week regelmatig. Vier honden en vijf katten zijn al overleden, allemaal vergiftigd, vertelt Priscilla van Strijbos.

De schrik zit er bij Van Strijbos goed in. Haar acht maanden oude bulldog werd dinsdag plots ernstig ziek. De dierenarts komt tot de conclusie dat ze gif gegeten heeft en het gif brak de eiwitten af van hond Indy.

Bericht gaat verder onder het Facebookbericht.



Van Strijbos vermoedt dat iemand het gif in de tuin heeft gegooid. "Ik heb het niet gezien, maar ze werd uit het niets ineens heel erg ziek. Het was echt een explosie van bloed."

De dierenarts dacht eerst aan niets ernstigs en gaf antibiotica mee. Een dag later werd Van Strijbos gebeld. "In een straal van driehonderd meter bij mijn huis was een hondje met dezelfde symptomen overleden. De dierenarts zei: 'Voor ons is één en één twee. Ze zijn vergiftigd'."

Na onderzoek bij de dierenkliek is de conclusie getrokken dat de dieren rattenvergif hebben binnengekregen. Het nieuws zorgt voor veel angst in de wijk. Mensen maken zich zorgen over de gezondheid van hun dieren.

Met Indy gaat het helemaal goed komen, zo denken Van Strijbos en de dierenarts. Dat maakt de woede bij de mensen in de Beverwaard niet minder. "Als de dader betrapt wordt, denk ik niet dat 'ie het overleefd. Mensen zijn echt woest hier in de wijk."