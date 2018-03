Solide overwinning FC Dordrecht in Emmen

FC Dordrecht heeft de uitwedstrijd bij FC Emmen gewonnen. Het team van Gérard de Nooijer deed dat met duidelijke cijfers: 1-3.

Halverwege was er al een comfortabele 2-0 voorsprong door doelpunten van Denis Mahmudov en Robert Mutzers (al na twaalf minuten). In de tweede helft gingen de Schapekoppen door (0-3, wederom Mutzers) al was het laatste woord aan voormalig Dordrecht-speler Youri Loen (vrije trap) namens Emmen.

FC Dordrecht blijft volop in de race om de eerste ronde van de play-offs om promotie over te mogen slaan. Op dit moment zou plek 7 daar recht op geven en daar staat nu De Graafschap, met slechts drie punten meer.

Helemaal bovenin de Jupiler League is het een wekelijkse tombola. Door nederlagen van NEC en Jong Ajax is Fortuna Sittard nu de nieuwe koploper, met nog maar 6 wedstrijden te gaan.