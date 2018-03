Deel dit artikel:











Bestelbus brandt uit in Schiedam Autobrand aan het Dirk Schäferplein in Schiedam (MediaTV)

In de Schiedamse wijk Groenoord is in de nacht van vrijdag op zaterdag een bestelbus uitgebrand. De wagen stond geparkeerd op het Dirk Schäferplein. Een auto die ernaast stond, raakte zwaar beschadigd.

De brand ontstond rond 03:45 uur. De brandweer heeft nog wel geblust, maar de bus was niet meer te redden. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie sluit brandstichting niet uit. In dezelfde straat gingen in september vorig jaar meerdere auto's in vlammen op.