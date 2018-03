Deel dit artikel:











Kroegbaas geslagen en beroofd van dagopbrengst Kroegbaas overvallen in Rotterdam-West (ASMedia)

De eigenaar van een café is in Rotterdam-West beroofd van zijn dagbrengst. De gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Burgemeester Meineszlaan. De man kreeg daarbij klappen op zijn hoofd.

Een of meerdere daders vielen de kroegbaas rond 00:50 uur aan en gingen er met zijn geld vandoor. Hoeveel de man bij zich had, is niet bekend. Agenten hebben in de omgeving nog naar de dader of daders gezocht, maar niemand gevonden. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel.