Truckers eisen eerlijke concurrentie

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zijn het zat dat concurrenten uit Oost-Europa zich nog steeds aan allerlei regels kunnen onttrekken. Ze hebben een petitie overhandigd aan het Rotterdamse SP-Kamerlid Cem Laçin. De eis: 'Gelijkheid voor iedereen.'

Als truckers uit Nederland met een verouderde dieselwagen de milieuzone op de Maasvlakte binnenrijden, krijgen ze een boete. Maar chauffeurs uit met name Oost-Europese landen die hetzelfde doen gaan vrijuit.

En dat is niet fair, vindt Joop van der Flier van de Vereniging Transportondernemers Nederland (Vetron). "Wij eisen eerlijke concurrentie."

Hetzelfde probleem doet zich voor bij bijvoorbeeld snelheidsovertredingen. Buitenlandse chauffeurs die worden geflitst krijgen zelden een bon op de mat. Voor Vetron is de maat vol.

De belangenvereniging heeft zaterdagochtend tijdens een bijeenkomst in Hoogvliet een petitie met 278 handtekeningen overhandigd aan SP-er Cem Laçin. Onder de ondertekenaars zijn ook bedrijven, zegt Van der Flier.

Laçin heeft de truckers beloofd om minister Van Nieuwenhuizen om opheldering te vragen. Dat doet hij mogelijk al volgende week.

Actiedag

Als de politiek de vrachtwagenchauffeurs niet tegemoet komt, dan volgt mogelijk een actiedag. Van der Flier kan daar nog niets concreets over zeggen. "We gaan daarover nog in gesprek met de verkeerspolitie."