(Hoe) liep het Running Team deze week? #11

Nog een week te gaan. Wie heeft er meer last van zenuwen, de coach of de Rijnmond Runners? "Ik begin al een klein beetje kippenvel te krijgen", aldus coach Gerben Solleveld.

Op 8 april staat RTV Rijnmond met z'n eigen Running Team aan de start van de marathon van Rotterdam. Het Rijnmond Running Team staat onder leiding van Rijnmond-nieuwslezer Gerben Solleveld.

Kippenvel krijg je vooral door veel en intens met de mooiste marathon van Nederland bezig te zijn. Daarom toog de coach alvast naar start- en finishlocatie om de spanning wat op te voeren.

Intussen is ook bekend in welk startvak we mogen staan. Het leidt tot de nodige discussie, want hoe zit dat precies met wie waar mag starten?

Jongens, ik heb startvak 1a… Hoe dan? Corine

Tussen de Kenianen. Gerben

1a zijn inderdaad de toppers. Joey

En ach, Jeroen is niet de beroerdste om de organisatie een handje te helpen met opruimen:

Ik loop met een bezem in mijn hand en een dranghek op mijn rug. Jeroen

Dat zal wel meevallen, Jeroen, jij gaat er als een haas vandoor op 8 april. Overigens moeten we lang wachten op Jannie, zegt ze zelf.

Dat wordt heeeel lang wachten voor jullie. Als je tenminste bij de finish op me wacht. Want startvak 5. Starttijd 10.28 uur. Jannie

Als het geen finishfoto wordt, dan wel een stevige aanmoediging onderweg. Tja, het voornemen van Joey om de laatste twee weken voor de marathon gezond te gaan eten.

Nu al mislukt om geen patat te eten tot marathon. Joey

Wij eten een heerlijk soepje en maaltijdsalade. Hou ik persoonlijk meer van. Jannie

Intussen op social media, zegt Joey dat hij nog niet zenuwachtig is. Ja, en dat gelooft dus helemaal niemand.

Corine doet inspiratie op door foto’s uit de oude doos te bekijken.

Wesley poseerde alvast op de Coolsingel. Hopelijk gaat dat op 8 april ook nog zo soepeltjes.

Lopen doen we intussen niet zo gek veel meer. Het zogeheten taperen is begonnen. Gewoon een ingewikkelde benaming voor weinig trainen, veel met de beentjes omhoog en genieten van een pannenkoek met jam.

Het weekend is begonnen, het paasweekend. Vergeet niet een extra paaseitje naar binnen te werken. Het mag, mits het een pure is uiteraard, anders zorgen de calorietjes voor een enorme toename in gewicht en elke kilo die je te veel naar de Coolsingel moet zeulen…

Dat was ‘m. De elfde week. Nog maar één te gaan.