LIVE: HC Rotterdam-Mannheimer (0-0), PEC Zwolle-Sparta vanaf 18:30 uur

Wie geen minuut wil missen van PEC Zwolle-Sparta luistert deze zaterdagavond naar Radio Rijnmond. Daarnaast zijn we aan het eind van de middag ook live bij Hockeyclub Rotterdam dat het in de achtste finales van de Euro Hockey League opneemt tegen Mannheimer HC.

PEC Zwolle-Sparta begint om 18:30 uur en is live en onafgebroken te volgen via de radio en deze website. Dennis Kranenburg is in Overijssel de commentator. Radio Rijnmond Sport gaat al om 16:00 uur van start met de Nederlands-Duitse hockeykraker. Dennis van Eersel is ter plekke in Rotterdam als radioverslaggever.

Ook op zondag (eerste paasdag) is er sport op Radio Rijnmond. Tussen 14:00 uur en 19:00 uur zijn we live bij de stadsderby Feyenoord-Excelsior (aftrap 16.45 uur). Daarnaast maken we op tv vanaf 15:00 uur een live voorbeschouwing op dat duel.

Maandag (tweede paasdag) zijn we er ook vanaf 14:00 uur met FC Dordrecht-Jong Ajax en hopelijk Hockeyclub Rotterdam in de kwartfinale van de EHL.

LIVE: HC Rotterdam - Mannheimer HC 0-0