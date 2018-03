Deel dit artikel:











Dronken man op nippertje gered uit vuilnispers Picassopassage (ASMedia)

Een dronken Rotterdammer is zaterdagochtend in Capelle aan den IJssel bijna platgedrukt in een vuilnispers. De man was na een avondje stappen gaan slapen in een container aan de Picassopassage. Net nadat winkelmedewerkers de container met man en al in hun pers hadden geleegd, werd hij wakker.

De harde schreeuw van de 23-jarige Rotterdammer moet de winkelmedewerkers de schrik van hun leven hebben bezorgd. Ze hadden bijna de pers aangezet. Toen ze tussen de rommel keken, zagen ze eerst nog alleen een arm. Ze sloegen direct alarm. Gelukkig bleek de man ongedeerd. De hulp van de opgeroepen ambulancemedewerkers en brandweerlieden was niet nodig. De man had alleen nog zijn onderbroek aan. De politie heeft hem thuis gebracht. "Hij heeft geen bon gekregen. Het avontuur in de vuilnispers was spannend genoeg", zegt een woordvoerster.