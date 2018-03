Beeldhouwer Jan Snoeck overleden

Zijn bont gekleurde beelden zijn bekender dan zijn naam. Het werk van de geboren Rotterdammer Jan Snoeck staat door heel Nederland. Zaterdagochtend overleed de kunstenaar op 91-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag.

Jan Snoeck volgde zijn opleiding aan de Koninklijke Academie in Den Haag. In 1953 werkte hij een jaar in het atelier van de Frans-Wit-Russische kunstenaar Zadkine, bekend van het oorlogsmonument De Verwoeste Stad in Rotterdam.

In zijn beginjaren gebruikte hij vooral steen, hout, brons en metaal. Maar later werkte hij vooral met keramiek. Zijn beelden hebben vaak ronde vormen en zijn voorzien van primaire kleuren.

Werk van Snoeck staat onder meer in het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Ook bekend is 'het mannetje' aan de boulevard in Hoek van Holland.