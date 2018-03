'Rotterdam Centraal behoort tot de wereldtop'

Rotterdam Centraal behoort tot de vijf beste stations ter wereld. Dat blijkt uit een ranglijst die is opgesteld door het ingenieursbureau Arcadis.

Het Rotterdamse bureau keek onder meer naar hoe makkelijk het is om in de stations over te stappen, welke faciliteiten er zijn en wat het station bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad.

Het in 2014 geopende nieuwe Rotterdam Centraal scoort hoge ogen wat betreft de manier waarop het station is ingepast in de stad. Ook de faciliteiten in het station en de overstapmogelijkheden maken dat Arcadis het gebouw op plek vijf van de ranglijst zet.

Overigens is Arcadis nauw betrokken geweest bij de bouw van Rotterdam Centraal. Het bureau heeft onder meer geadviseerd bij het ontwerp van het station.

Volgens Arcadis zijn alleen New York Grand Central, Washington Union Station, Hong Kong HKU Station en Gare du Nord in Parijs beter dan Rotterdam Centraal.