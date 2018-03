Toornstra: 'Ik kan bij Feyenoord ook samen met Van Persie spelen'

Als Robin van Persie fit is en speelt bij Feyenoord, zit Jens Toornstra meestal op de bank. En andersom. Maar wat Toornstra betreft hoeft dat niet altijd het geval te zijn.

"Ik heb nog niet samen met Robin op het middenveld gespeeld. Wat mij betreft zou dat prima kunnen," vertelt Toornstra aan RTV Rijnmond. "Tegen ADO (4-0, benefietwedstrijd red.) heb ik ook in een iets minder aanvallende rol gespeeld, dus dat kan ik ook invullen. Maar de trainer bepaalt dat uiteraard."

Komende zondag zal Jens Toornstra weer in de basis staan, tegen Excelsior. En hoewel de Kralingers pas één keer wonnen bij Feyenoord (0-4 in 1980) zijn de resultaten in uitduels dit seizoen toch iets waardoor Feyenoord er, volgens Toornstra, niet gerust op hoeft te zijn. "Excelsior heeft acht keer uit gewonnen. Dat zijn goede cijfers die zij kunnen overleggen dus daar zijn we waakzaam voor. Zij gaan waarschijnlijk inzakken en wij moeten zorgen dat we zo min mogelijk fouten maken en dat zij niet in de wedstrijd komen daardoor."