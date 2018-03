Waar is de Rotterdamse band 'The Free' gebleven?

Andre van Tessel hing aan de telefoon met een muzikale vraag:

Rond 1964 was er een Rotterdamse band, The Free genaamd. Ik heb ooit een optreden van The Free meegemaakt. Ze stonden toen in Musis Sacrum in Schiedam, als voorprogramma van The Motions. The Motions werden toen weggefloten omdat The Free terug moeste komen.

Ik kan helaas nergens muziek van The Free terugvinden. Ik weet dat ze de naam 'The Free' niet meer mochten gebruiken omdat ergens in de Verenigde Staten al een band bestond met de dezelfde naam.

Kortom: ik ben op zoek naar muziek van de Rotterdamse The Free.