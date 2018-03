Deel dit artikel:











Verhaar over zijn rol bij Sparta: 'Vond dat ik waardevol kon zijn' Thomas Verhaar

Thomas Verhaar is de laatste weken weer van waarde voor Sparta. De aanvaller gaf in de laatste drie wedstrijden twee assists waarmee hij een groot aandeel had in de overwinningen tegen ADO Den Haag en Roda JC. "Het is fijner voor een voetballer om belangrijk voor het team te zijn", aldus de buitenspeler.

Verhaar heeft lang moeten wachten totdat zijn trainer een beroep op hem zou doen. "Ik heb voor mezelf gedacht: als het team me verwacht, dan moet ik klaar staan. Ik vond van mezelf dat ik waardevol kon zijn voor het team." PEC Zwolle is de komende tegenstander van Sparta. Verhaar verwacht een aanvallende ploeg: "Als we goed georganiseerd spelen, dan denk ik dat we een goede kans maken." Wat Verhaar onder andere over de nieuwe Sparta-trainer Henk Fraser te vertellen had, zie je in het bovenstaande interview met Jan Jaap Pruysen.