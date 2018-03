Waanzinnige ontsnapping HC Rotterdam in achtste finale EHL

Hockeyclub Rotterdam heeft zaterdag in de achtste finale van de Euro Hockey League een geweldige comeback gerealiseerd tegen Mannheimer HC. Het team van coach Albert Kees Manenschijn versloeg de Duits kampioen na shoot-outs (4-4), nadat het thuisteam aan de Hazelaarweg zich knap terug vocht van een 4-0 achterstand.

De veldgoals in de EHL tellen dubbel en dat was al gauw te merken. Na tien minuten opende Timm Haase met een tip-in de score voor de Duitsers (0-2). De openingsfase was duidelijk voor Mannheimer HC en HC Rotterdam had moeite met deze start. Vijf minuten voor de rust maakte Lucas Vila tussen zijn benen door een fraaie tweede treffer van de middag, waardoor de stand 0-4 was.

Na de rust moest HC Rotterdam dus komen. In het vierde kwart bracht Tjep Hoedemakers de spanning terug in de wedstrijd door met een veldgoal de stand naar 2-4 te tillen.

Belangrijke rol videoarbiter

Drie minuten voor tijd leek Mannheimer HC met een derde veldgoal via Felix Schües het duel te beslissen, maar de videoscheidsrechter keurde de treffer uiteindelijk af.

De mannen van Manenschijn deden er vervolgens alles aan om de shoot-outs eruit te slepen. Een minuut voor tijd was de verlossing daar voor HC Rotterdam via een treffer van Nick Catlin. Ook hier moest de videoscheidsrechter het doelpunt een aantal keer terugzien, maar de wedstrijdleiding zag geen aanleiding om het doelpunt af te keuren (4-4).

Vervolgens moesten HC Rotterdam en Mannheimer HC shoot-outs nemen wie naar de kwartfinale van de Euro Hockey League, die maandag gespeeld wordt, mocht. Uiteindelijk deden de Rotterdammers dat het beste.

HC Rotterdam - Mannheimer HC 4-4 (0-4), HC Rotterdam door na shoot-outs (5-4)

10' 0-2 Timm Haase (veldgoal telt dubbel)

25' 0-4 Lucas Vila

52' 2-4 Tjep Hoedemakers

59' 4-4 Nick Catlin