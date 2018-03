Amateurvoetbal: zege voor vertrekkende Rijsdijk met Excelsior Maassluis

Jeroen Rijsdijk is komend seizoen de nieuwe trainer van Jong Sparta. De coach van Excelsior Maassluis, die met zijn ploeg zaterdag in de tweede divisie FC Lisse met 2-0 versloeg, zal zijn functie combineren met een assistentschap bij de eerste selectie van de Kasteelclub. De technische staf van het belofteteam wordt aangevuld met Nico Jalink en Nourdin Boukhari.

Daan Smith en Kevin Dercks scoorden de goals voor de Tricolores. Excelsior Maassluis staat na 25 wedstrijden in het linkerrijtje met 37 punten.

Jong Sparta walste met maar liefst 6-0 over Rijnsburgse Boys heen. Ragnar Ache opende in de eerste helft de score. Ilias Alhaft (2x), Ayoub Boukhari en Abdou Harroui (2x) maakten in de tweede helft de overige vijf treffers. Trainer Frank van Kempen, die na dit seizoen vertrekt bij Jong Sparta, ziet dat zijn ploeg de nummer tien van de competitie is met 34 punten uit 25 duels.

Barendrecht was in Amsterdam met 3-1 te sterk voor asv De Dijk. Max van Dijk, Bas Mourits en Joey Jongman waren de doelpuntenmakers voor de gasten. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart is vierde met 45 punten uit 25 duels.

Derde divisie zaterdag

Capelle boekte in Utrecht een ruime 4-0 overwinning op bezoek bij Magreb '90. Bram de Bruin (2x), Tim Vincken en Angelmo Vyent waren trefzeker voor de groenhemden. Daarmee pakken de Capellenaren drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Het team staat na 25 duels nog altijd op een nacompetitieplek. Capelle is vijftiende met 23 punten.

Eerder deze week werd bekend dat Capelle het restant van de gestaakte thuiswedstrijd tegen Magreb '90, vijftig minuten, moet overspelen. De Utrechtse ploeg had tijdens de inhaalwedstrijd twee niet-speelgerechtigde opgesteld en heeft van de KNVB ook een boete gekregen. Magreb '90 is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.

Spijkenisse liep op bezoek bij DVS '33 Ermelo tegen een 3-0 nederlaag aan. Daardoor zien de groen-witten Capelle over zich heen gaan op de ranglijst, die zichzelf terugvinden op de zestiende plaats met 23 punten uit 25 duels. Spijkenisse heeft een minder doelsaldo.

ASWH klopte Jong FC Twente in eigen huis met 2-1 door treffers van Jerry Tieleman en Kyle Doesburg. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht is na 26 confrontaties elfde met 34 punten.

Hoofdklasse A

SteDoCo pakte op bezoek bij AFC een puntje. In Amsterdam speelde het team uit Hoornaar met 1-1 gelijk. Remco Buist scoorde voor de roodhemden. SteDoCo staat na 23 wedstrijden op de vierde plaats met 44 punten.

RVVH ging in eigen huis met 3-0 onderuit tegen Jodan Boys uit Gouda. De ploeg uit Ridderkerk strijdt nog altijd tegen degradatie en is na 24 duels vijftiende met twintig punten.

Nootdorp-Rijsoord eindigde zoals het duel begon (0-0). De Ridderkerkers zijn na 24 wedstrijden de nummer elf van de ranglijst met 24 punten.

Zwaluwen leed in Vlaardingen een 5-2 nederlaag tegen FC 's-Gravenzande. Dennis van Rijn en Sten Wever maakten de twee doelpunten voor de zwart-witten. Na 22 confrontaties staat Zwaluwen op de achtste plek met 31 punten.

Smitshoek verloor op het eigen sportpark met 3-1 van Ter Leede, de nummer twee van de ranglijst. Luc Delmee produceerde het enige doelpunt van de Barendrechters. De oranjehemden pakten 23 punten uit 21 wedstrijden en bevinden zich op de twaalfde plaats.