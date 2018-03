Sparta onderuit bij PEC Zwolle

Sparta heeft een dag voor de 130e verjaardag van de club geen cadeautje gekregen van PEC Zwolle. De Rotterdammers verloren zaterdagavond met 2-0 in het MAC³PARK Stadion. De Kasteelclub zakt na deze nederlaag (voorlopig) naar de zeventiende plaats van de eredivisie met 21 punten uit 29 wedstrijden, omdat Roda JC op bezoek bij Vitesse met een 3-0 zege verraste.

Het begin van de wedstrijd verliep dramatisch voor Sparta. Youness Mokhtar mocht namens PEC Zwolle in de tweede minuut makkelijk de 1-0 binnen koppen. Een minuut later moest Piotr Parzyszek de score verdubbelen, maar de spits van de thuisploeg stuitte op keeper Jannik Huth.

De Rotterdammers hadden moeite om goed in de wedstrijd te komen tegen de nummer zeven van de eredivisie. Pas in de 27e minuut werd Sparta voor het eerst goed gevaarlijk. Thomas Verhaar had een zwabberbal in huis die PEC Zwolle-doelman Diederik Boer moeilijk kon keren. De rebound moest Michiel Kramer raak schieten. Hij liet dat echter na.

Zeldzame flater Huth

Na de thee waren er direct twee dubieuze penaltymomenten in het strafschopgebied van Sparta. Zo kreeg Sander Fischer de bal tegen zijn hand aan en vloerde Kenneth Dougall in de rechthoek Ryan Thomas van PEC Zwolle. Scheidsrechter Bas Nijhuis wilde twee keer niets van een strafschop weten.

Het begin van de tweede helft was levendig - Thomas belandde op de bovenkant van de lat en buitenspelgoal van Kramer werd afgekeurd - maar halverwege de tweede helft kwam PEC Zwolle op 2-0. Dat had de thuisploeg te danken aan een blunder van Huth, die normaal gesproken een stabiele factor is in het doel van Sparta. De Duitse keeper schoot een te korte terugspeelbal tegen Parzyszek aan, waardoor het een nog moeilijker verhaal voor Sparta werd.

Na de tweede treffer kreeg PEC Zwolle nog een aantal goede mogelijkheden om te scoren. Mokhtar, Younes Namli en Terell Ondaan hadden de kansen, maar zij wisten Huth niet meer te passeren.

PEC Zwolle - Sparta 2-0 (1-0)

2' 1-0 Youness Mokhtar

64' 2-0 Piotr Parzyszek

Opstelling Sparta: Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Sanusi, Mühren, Dougall (68' Spierings); Verhaar (79' Brogno), Kramer, Ahannach​ (68' Friday)