Advocaat kritisch op Sparta: 'Laat die spelers maar eens praten' Dick Advocaat

Dick Advocaat was na afloop van PEC Zwolle-Sparta erg teleurgesteld over de 2-0 nederlaag van de Kasteelclub. De trainer van de Rotterdammers merkt dat zijn spelers in thuiswedstrijden datgene wel brengen wat hij wil en in uitduels niet. "Er zit een groot verschil tussen willen en kunnen", concludeerde De Kleine Generaal bij RTV Rijnmond.

Volgens Advocaat heeft Sparta aan zichzelf te wijten dat de ploeg het duel tegen PEC Zwolle zwak begon. "We kregen vervolgens twee à drie honderd procent kansen. Die moet je maken, maar dat deden we niet." Ook de tweede goal gaf Sparta weg. "Een aantal spelers zat niet goed in de wedstrijd. Die spelers kunnen het in thuiswedstrijden wel. Bij uitwedstrijden hebben zij daar problemen mee", was Advocaat streng, die niet op namen wilde ingaan. "Tegen PEC Zwolle hadden we niet moeten en mogen verliezen", zegt Advocaat, die voorafgaand aan het duel hamerde op het spel van de blauw-witten. "Laat die spelers maar praten. Dat is misschien wel verstandig." Wat Advocaat nog meer te vertellen had na de 2-0 nederlaag van Sparta bij PEC Zwolle, hoor je in het bovenstaande interview met Dennis Kranenburg.