Zaalsporten: Beslissingswedstrijd voor PKC

PKC/SWKGroep doet nog altijd mee in de strijd om het landskampioenschap. De korfbalvereniging in Papendrecht moest zaterdag in Delft winnen van Fortuna/Delta Logistiek en dat deden de wit-groenen ook: het team van coach Detlef Elewaut versloeg de rood-witten met 28-16.

De heenwedstrijd eindigde in een 24-23 nederlaag voor PKC. De Papendrechters startten goed aan het duel en pakten een 10-6 voorsprong, waarna die niet meer uit handen werd gegeven. Na een 17-10 ruststand in het voordeel van PKC bouwden de korfballers van coach Elewaut de score verder uit tot een verschil van twaalf treffers (16-28).

Dinsdag is in Papendrecht de derde en beslissende wedstrijd tussen PKC en Fortuna. De winnaar van deze confrontatie neemt het in de finale van de Korfbal League op tegen TOP/SolarCompleet uit Sassenheim.

Basketbal

De mannen van Forward Lease Basketbal Rotterdam hebben in de dutch basketball league de zesde nederlaag op een rij geleden. Het team van coach Armand Salomon verloor in Weert met 93-81 van Basketbal Academie Limburg. De wedstrijd kende nog een 39-39 ruststand, maar de Rotterdammers hielden uiteindelijk geen punten over aan het duel tegen BAL. De groenhemden blijven na 27 wedstrijden op de vijfde plaats staan met 26 punten.

Volleybal

Het damesteam van Sliedrecht Sport had een vijfsetter nodig tegen Regio Zwolle. De ploeg van coach Matt van Wezel boog een 2-1 achterstand in sets uiteindelijk nog in een 3-2 zege om. Sliedrecht Sport sleepte de eerste set binnen (25-20), maar de twee daaropvolgende sets gingen naar Regio Zwolle (23-25 en 15-25). Uiteindelijk stonden de Sliedrechtse volleybaldames op en wonnen zij de vierde (25-23) en vijfde set (15-8).

Sliedrecht Sport blijft na zeven wedstrijden koploper van de kampioensgroep met 25 punten. De volleybalvrouwen zijn al zeker van de finale om de landstitel.