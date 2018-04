Meer en meer vluchten boven Rotterdam-Schiebroek

Vliegverkeer van en naar Rotterdam-The Hague Airport komt steeds vaker over de wijk Schiebroek, zonder dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in kan grijpen. Ook kan de inspectie een overschrijding van het maximum aantal nachtvluchten niet tegenhouden.

Tv-programma EenVandaag meldt zaterdag dat dit komt omdat er geen wet is die afwijkende vluchtroutes of teveel nachtvluchten boven Rotterdam The Hague Airport verbiedt.

Bezorgd

De Rotterdammers in en rond Schiebroek waren in 2009 al bezorgd over de groei van het aantal nachtvluchten. Ze wilden dat toenmalig minister Eurlings de toezegging deed om in te grijpen. Eurlings schreef in een brief dat te zullen doen als het afgesproken aantal van 849 nachtvluchten zou worden overschreden.

Hoewel de bewoners dachten daarmee een afspraak met de overheid te hebben, liep het aantal tot vorig jaar naar 1029 nachtvluchten op. De inspectie kan tot op de dag van vandaag niet ingrijpen, omdat het maximaal aantal nachtvluchten niet in wetgeving is vastgelegd.

Streefwaarden

Het verantwoordelijke ministerie zegt dat Rotterdam The Hague Airport op zogenaamde streefwaarden let. Daarmee wordt bedoeld dat het aantal van 849 nachtvluchten alleen maar een richtlijn is en geen wettelijke norm. De bewoners in en rond de Rotterdamse wijk Schiebroek stapten naar de rechter. De uitspraak was dat de Inspectie Leefomgeving en Transport bij gebrek aan wetgeving geen nachtvluchten mag verbieden.

Hetzelfde geldt voor afwijkingen op vluchtroutes, die veroorzaakt worden door drukte op luchthaven Schiphol. Vluchten boven Rotterdam The Hague Airport zouden daardoor gedwongen worden om buiten hun vastgestelde route over woonwijken zoals Schiebroek te vliegen. Het gevolg is dat daar de afgelopen jaren al meer dan eens de geluidslimiet is overschreden. Omwonenden van Rotterdam The Hague Airport zijn die situatie meer dan zat.





In de prullenbak

Het is al jarenlang een probleem dat gedupeerden geen handhaving aan de hand van oude, wettelijk vastgelegde normen kunnen afdwingen. Die normen werden namelijk in de prullenbak gegooid op het moment dat de afspraken met toenmalig minister Eurlings van kracht werden. Daardoor is een rechtsvacuüm ontstaan: zowel teveel nachtvluchten als vluchten die niet binnen de normale route vliegen worden in die situatie gedoogd. Door het gebrek aan daadkrachtig beleid zijn de grenswaarden ook in het afgelopen jaar weer fors overschreden.

Civiele rechter

EenVandaag vroeg aan deskundigen wat ze van die situatie vinden. Ze reageren verbaasd en geven de gedupeerde omwonenden rond de luchthaven gelijk. Hoogleraar Economisch Publiekrecht Annetje Ottow aan de Universiteit Utrecht is gespecialiseerd in toezicht en handhaving. Volgens haar zouden de gedupeerden een kans hebben om door de civiele rechter alsnog in het gelijk gesteld te worden, als ze de overheid verantwoordelijk willen stellen voor wat in rechtstermen een onrechtmatige daad wordt genoemd.

Achteroverleunen

Emeritus hoogleraar toezicht Ferdinand Mertens leidde tussen 2000 en 2005 de Inspectie Verkeer en Waterstaat als Inspecteur-Generaal. Hij vindt dat de overheid binnen anderhalf jaar met wetgeving moet komen, waarmee het aantal overlastgevende vluchten kan worden aangepakt. Ook in de Tweede Kamer vinden fracties van onder meer D66 en GroenLinks dat het na vijf jaar achteroverleunen van de ILT wel genoeg is geweest.

Verantwoordelijk minister Van Nieuwenhuizen zegt in een reactie dat op dit moment aan nieuwe regelgeving wordt gewerkt. Ze verwacht het wetsontwerp in de tweede helft van dit jaar aan te bieden aan de Tweede Kamer.