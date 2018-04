Deel dit artikel:











1 april: Maastunnel krijgt een panoramaraam en parfum van afval De Maastunnel wordt momenteel verbouwd

Wie gaat tanken bij Shell wordt voortaan door speciale software gescand. Het programma kan het humeur van mensen aflezen en kiest meteen een passende koffie. Conducteurs van de NS moeten voortaan op hun vingers fluiten als hun fluit stuk of kwijt is. Beide maatregelen gaan toevallig allebei in op eerste paasdag, op 1 april.

De 1 aprilgrap leeft, dat blijkt wel uit de vele berichten die bedrijven de laatste tijd rondsturen. Het zijn veel bijzondere acties, gebeurtenissen of nieuwe werkwijzen die allemaal ingaan op zondag. Bericht gaan verder onder het filmpje.

Bericht gaan verder onder de tweet.

Het deodorantmerk Rexona brengt een nieuwe anti-transpiratie roller uit. Deze heeft twee kanten, voor de linker- en de rechteroksel. De rechteroksel van de vrouw zou namelijk 30 procent meer zweetlucht produceren dan de linkeroksel. KNGF Geleidehonden gaat niet alleen maar geleidehonden opleiden: er wordt ook een proef houden met leugendetectiehonden. "De komende tijd wil het team met veel monsters aan de slag om te onderzoeken of zij de geur van een leugen succesvol kunnen detecteren", laat KNGF weten. Bericht gaat verder onder de tweet.

Afvalinzamelaar Van Kaathoven uit het zuiden van Nederland gaat een eigen parfum op de markt brengen. De geuren variëren van ‘Gemaaid Gras’, ‘Hout Couture’, ‘Rest is Best’ tot ‘Eau de Frietvet’. De natuurlijke ingrediënten komen rechtstreeks uit de vuilniswagen. Comedian Jochem Myjer gaat werken voor de Universiteit Leiden. Hij gaat het keuzevak 'Geen paniek - Stressvrij door je studententijd’ geven. Hij gaat 'een wat luchtiger benadering van omgaan met stress te geven', schrijft de universiteit op hun website Bericht gaat verder onder de tweet.

Zenuwachtige sollicitanten kunnen vanaf 1 mei bij uitzendbureau YoungCapital een slok alcohol of een joint krijgen tegen de zenuwen.