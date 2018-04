Deel dit artikel:











Scooter op de snelweg 'niet handig en levensgevaarlijk'

"Bij Knooppunt Ridderkerk had een scooterrijder gedacht via de snelweg snel thuis te zijn." Dat laat de politie via Twitter weten. De scooter werd van de A16 gehaald, de bestuurder heeft een boete gekregen.

De actie van de scooterrijder is 'niet handig en levensgevaarlijk', laat de politie nog weten. [tweet: https://twitter.com/Politie24/status/980057873257549824 }